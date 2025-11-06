Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
10°
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 82.40 / 81.90 18/10 08:03
Нал. EUR 96.00 / 96.98 18/10 08:03
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 386
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 991
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 813
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 579
Кино

Астрал: 13 инкарнаций зла

Сестра Джуния и сестра Микаэла встречают мальчика по имени Хи-джун, в которого вселился могущественный злой дух. Увлеченная своими верой и состраданием, сестра Джуния берется спасти ребенка. Поначалу скептически настроенная сестра Микаэла тоже оказывается вовлечена в расследование. По мере более глубокого погружения в тайну они сталкиваются с серией ужасающих событий и раскрывают мрачный секрет в стенах своей обители. Монахиням предстоит бросить вызов своим собственным страхам и вере в битве против могущественного зла, угрожающего жизни мальчика и святости их ордена.

Режиссёр
Квон Хек Чжэ
Актёры
Сон Хе Ге, Чон Е Бин, Ли Чжин Ук, Хо Чжун Хо, Мун У Чжин
Продолж.
114 мин.
Премьера
2025-11-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

