Астрал: 13 инкарнаций зла

Сестра Джуния и сестра Микаэла встречают мальчика по имени Хи-джун, в которого вселился могущественный злой дух. Увлеченная своими верой и состраданием, сестра Джуния берется спасти ребенка. Поначалу скептически настроенная сестра Микаэла тоже оказывается вовлечена в расследование. По мере более глубокого погружения в тайну они сталкиваются с серией ужасающих событий и раскрывают мрачный секрет в стенах своей обители. Монахиням предстоит бросить вызов своим собственным страхам и вере в битве против могущественного зла, угрожающего жизни мальчика и святости их ордена.