Астрал: 13 инкарнаций зла

Сестра Джуния и сестра Микаэла встречают мальчика по имени Хи-джун, в которого вселился могущественный злой дух. Увлеченная своими верой и состраданием, сестра Джуния берется спасти ребенка. Поначалу скептически настроенная сестра Микаэла тоже оказывается вовлечена в расследование. По мере более глубокого погружения в тайну они сталкиваются с серией ужасающих событий и раскрывают мрачный секрет в стенах своей обители. Монахиням предстоит бросить вызов своим собственным страхам и вере в битве против могущественного зла, угрожающего жизни мальчика и святости их ордена.
- Режиссёр
- Квон Хек Чжэ
- Актёры
- Сон Хе Ге, Чон Е Бин, Ли Чжин Ук, Хо Чжун Хо, Мун У Чжин
- Продолж.
- 114 мин.
- Премьера
-
2025-11-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов