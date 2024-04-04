Артур, ты король

Фильм основан на реальных событиях. Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.
- Режиссёр
- Саймон Селлан Джонс
- Актёры
- Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Лю Сыму, Майкл Лэндис, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Шарон Гальярдо, Виктор Окерблом, Саманта Диас, Маурисио Эдриан
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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2024-04-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение