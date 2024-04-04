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Артур, ты король

«Люксор» (Есенина)

12:30
14:40
16:50
19:40
21:50

«Пять Звезд»

10:45
12:50
14:55
17:00
19:05
21:10

«Киномакс»

13:50
16:00
19:10
20:50

«Формула Кино»

10:20
12:45
17:30
19:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:05
21:35

«Люксор» (Есенина)

12:30
14:40
16:50
19:40
21:50

«Пять Звезд»

10:45
12:50
14:55
17:00
19:05
21:10

«Киномакс»

13:50
16:00
19:10
20:50

«Формула Кино»

10:20
12:45
17:30
19:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:05
21:35

«Люксор» (Есенина)

12:30
14:40
16:50
19:40
21:50

«Пять Звезд»

10:45
12:50
14:55
17:00
19:05
21:10

«Киномакс»

13:50
16:00
19:10
20:50

«Формула Кино»

10:20
12:45
17:30
19:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:05
21:35

Фильм основан на реальных событиях. Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.

Режиссёр
Саймон Селлан Джонс
Актёры
Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Лю Сыму, Майкл Лэндис, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Шарон Гальярдо, Виктор Окерблом, Саманта Диас, Маурисио Эдриан
Продолж.
109 мин.
Премьера
2024-04-04 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение