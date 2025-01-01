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Арт-выставка. VR-погружение в Коломну
30 января в 11:00
Выставки

Арт-выставка. VR-погружение в Коломну

Дом-музей И. П. Пожалостина

Проект организуется в преддверии 850-летия Коломны, стартовал и финиширует в Коломне. Проект включает серию передвижных художественных выставок по российским городам, ряд просветительских мероприятий, мастер-классы, творческие встречи и итоговый круглый стол, посвященный вопросам приобщения к культурному и историческому наследию молодого поколения и семей с детьми.

АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну" - выставка с применением новых цифровых технологий для знакомства через изобразительное искусство с культурным и историческим наследием России.

Современные цифровые технологии — это возможность проведения просветительских проектов в новом формате, не заменяя арт-объекты и подлинники, расширить возможности «перемещения» путешествия в пространстве и времени, что будет особенно интересно школьникам, студентам, семьям с детьми.

Возраст
6+