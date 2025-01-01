Проект организуется в преддверии 850-летия Коломны, стартовал и финиширует в Коломне. Проект включает серию передвижных художественных выставок по российским городам, ряд просветительских мероприятий, мастер-классы, творческие встречи и итоговый круглый стол, посвященный вопросам приобщения к культурному и историческому наследию молодого поколения и семей с детьми.

АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну" - выставка с применением новых цифровых технологий для знакомства через изобразительное искусство с культурным и историческим наследием России.

Современные цифровые технологии — это возможность проведения просветительских проектов в новом формате, не заменяя арт-объекты и подлинники, расширить возможности «перемещения» путешествия в пространстве и времени, что будет особенно интересно школьникам, студентам, семьям с детьми.