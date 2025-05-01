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Арт-лекторий: Тайная жизнь Уффици
Кино

Арт-лекторий: Тайная жизнь Уффици

Закулисная жизнь Галереи Уффици на фоне полотен Боттичелли, Леонардо и Тициана.

Редкая возможность заглянуть в повседневную жизнь большого музея. От директора до смотрителя в залах и охранника на входе, все увлечены общим делом: подготовкой выставок, реставрацией произведений и сохранением уникального наследия итальянского искусства от Джотто до Караваджо. Галерея Уффици — один из старейших музеев мира, построенный в 1561 году и привлекающий ежегодно более 2,2 миллионов посетителей. В его залах любая деятельность подобна ритуалу. Зрители фильма встретятся с увлеченными своим делом подчиненными директора музея, немца Айке Шмидта — его ассистентами, архитекторами, хранителями, библиотекарями, реставраторами и даже консьержем. Они станут свидетелями переговоров с британским скульптором, живым классиком Энтони Гормли о размещении одной из его работ в рамках выставки «Тело в пространстве», на которой столкнулись классические произведения и современное искусство.

Зрители погрузятся в атмосферу полотен Боттичелли, Леонардо, Тициана, Караваджо и Артемизии Джентилески и откроют для себя малоизвестные жемчужины коллекции, такие, как картина XVII века «Падение мятежных ангелов» Андреа Коммоди. Рассказ о жизни музея во время Второй мировой войны и о взрыве, устроенном мафией в 1993 году и уничтожившем три произведения из собрания, показывает историю опасностей, грозивших этой уникальной коллекции, и постоянных усилий по её защите и сохранению для будущих поколений.

Режиссёр
Коринна Бельц, Энрике Санчес Ланш
Продолж.
96 мин.
Возраст
16+
Жанры
Документальны

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