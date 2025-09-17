Арт-лекторий: Мунк в аду

«Крик» во тьме: как искусство Эдварда Мунка преодолевало косность публики. История одного из главных художников XX века Эдварда Мунка. Создатель знаменитого «Крика», он пожертвовал городу Осло дело всей своей жизни — несколько тысяч картин, рисунков и гравюр. Но если при жизни соотечественники часто подвергали его жестокой критике, то после смерти он стал жертвой бюрократии и равнодушия. В 1944 году Эдвард Мунк умирает и оставляет городу Осло беспрецедентный дар — несколько тысяч картин, рисунков и гравюр, включая знаменитый «Крик». Фильм рассказывает драматическую историю и самого художника, который при жизни часто становился объектом едкой критики, и собрания его произведений. Как музейная коллекция оно стало общедоступным только в 1963 году — и с тех пор успело подвергнуться вооружённом ограблению (украденные шедевры были возвращены спустя два года) и переехать в новое здание, вокруг которого разгорелись не менее жаркие споры, чем вокруг самого творчества художника. Уникальные архивные кадры, комментарии искусствоведов и исследователей и сами картины погружают зрителей в мир Эдварда Мунка — одного из создателей экспрессионизма в искусстве и человека, одержимого амбициозной целью принести своим творчеством свет во тьму — для себя и для людей.