Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
19°
Пнд, 15
20°
Втр, 16
21°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 14/09 07:00
Нал. EUR 99.00 / 101.10 14/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
783
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 962
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 096
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
2 411
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Арт-лекторий: Мунк в аду
Кино

Арт-лекторий: Мунк в аду

«Крик» во тьме: как искусство Эдварда Мунка преодолевало косность публики. История одного из главных художников XX века Эдварда Мунка. Создатель знаменитого «Крика», он пожертвовал городу Осло дело всей своей жизни — несколько тысяч картин, рисунков и гравюр. Но если при жизни соотечественники часто подвергали его жестокой критике, то после смерти он стал жертвой бюрократии и равнодушия. В 1944 году Эдвард Мунк умирает и оставляет городу Осло беспрецедентный дар — несколько тысяч картин, рисунков и гравюр, включая знаменитый «Крик». Фильм рассказывает драматическую историю и самого художника, который при жизни часто становился объектом едкой критики, и собрания его произведений. Как музейная коллекция оно стало общедоступным только в 1963 году — и с тех пор успело подвергнуться вооружённом ограблению (украденные шедевры были возвращены спустя два года) и переехать в новое здание, вокруг которого разгорелись не менее жаркие споры, чем вокруг самого творчества художника. Уникальные архивные кадры, комментарии искусствоведов и исследователей и сами картины погружают зрителей в мир Эдварда Мунка — одного из создателей экспрессионизма в искусстве и человека, одержимого амбициозной целью принести своим творчеством свет во тьму — для себя и для людей.

Режиссёр
Стиг Андерсен
Продолж.
75 мин.
Премьера
2025-09-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Документальны

Еще в кино

Кино
Семейный призрак
Кино
Ведьмина доска
Кино
Токсичный мститель
Кино
Сказки темного леса. Ворожея
Кино
Тимур и его команда
Кино
TheatreHD: Арена ди Верона. Богема
Кино
Август
Кино
Колбаса
Кино
Вес победы
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 186. Большая ми-ми-миссия
Кино
Воля твоя
Кино
Беги