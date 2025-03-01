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Андрей Синецкий и Доминанта
9 марта в 17:00
Концерты

Андрей Синецкий и Доминанта

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Талантливый пианист и композитор Андрей Синецкий вместе с струнным ансамблем «Доминанта» представят программу, наполненную свежестью и яркими эмоциями.

В этот раз концерт будет состоять целиком из произведений для фортепиано и струнного оркестра. Прозвучат как уже полюбившиеся произведения (Fly, Autumn Waltz, Dance in h moll), так и совершенно новые (The world we lost и кавер-версия Moscow never sleeps).

Кульминацией вечера станет премьера произведений: Two in the universe, где будет солировать флейта, и Primavera, которая прозвучит в новой оркестровке.

Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей музыки и подарит незабываемые впечатления и весеннее настроение. Приходите и окунитесь в мир чарующих мелодий и гармоний вместе с Андреем Синецким и ансамблем «Доминанта»!

Возраст
6+