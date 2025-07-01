Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
5 часов назад
296
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 070
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 468
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 712
Анатолий Титов. Мещерские мотивы
14 августа в 10:00
Выставки

Анатолий Титов. Мещерские мотивы

Дом-музей И. П. Пожалостина

14 августа 2025 года в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче открывается персональная выставка Народного художника РФ Анатолия Титова «Мещерские мотивы».

Анатолий Михайлович Титов (1935 — 2015) родился в Рязани. В 1955 году окончил Рязанское художественное училище. Почти сразу начал участвовать в областных, а затем зональных, республиканских и всесоюзных выставках. В 1964 году был принят в Союз художников СССР, в 1985 году удостоен звания «Заслуженный художник РСФСР», а в 1997 — «Народный художник РФ». При жизни художника состоялось около двух десятков его персональных выставок в Рязани, Москве, Звездном городке, Касимове, Туле, Спасске, Спас-Клепиках, с. Константинове и не менее десяти групповых выставок с его участием, в том числе в Коломне, Черновцах (Украина), Ловече (Болгария).

Титов работал в разных уголках Рязанской области, создал целые серии произведений, посвященные родине поэта С.А. Есенина, ученого К.Э. Циолковского, космонавта В.А. Аксенова. Он обращался ко многим жанрам: портрету, бытовой картине, натюрморту, но наиболее сокровенные, поэтические стороны натуры художника раскрылись в пейзаже, где мещерские мотивы получили глубокое и многогранное истолкование.

Образ Мещеры в творчестве художника не укладывается в строго отведенные рамки одного жанра, в данном случае — пейзажа. В работах Титова присутствуют элементы интерьера, натюрморта, жанровой композиции, раздвигающие границы прочтения темы. В выбранных мотивах содержится философский подтекст, раскрывающий миропонимание автора, его систему ценностей.

Коллекция произведений Анатолия Михайловича Титова в Рязанском художественном музее формировалась на протяжении многих лет и отражает все этапы и направления поисков автора. Но в год очередного юбилея художника — 90-летия со дня рождения — на выставке в Солотче отражена только одна грань творчества мастера. Мещерский край, оказавший влияние на многих представителей отечественной культуры, таких как писатель К.Г. Паустовский или художник А.Е. Архипов, послужил источником вдохновения и для Титова. Экспонируемые в стенах Дома-музея И.П. Пожалостина произведения художника представляют самую искреннюю и проникновенную часть наследия, составляющую суть творчества мастера.

