«Амаран» — это биографический фильм, рассказывающий о личной и профессиональной жизни майора Мукунда Варадараджана, награжденного орденом «За выдающиеся заслуги» и погибшего во время операции «Казипатхи» в Шопиане 25 апреля 2014 года.