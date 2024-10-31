«Амаран» — это биографический фильм, рассказывающий о личной и профессиональной жизни майора Мукунда Варадараджана, награжденного орденом «За выдающиеся заслуги» и погибшего во время операции «Казипатхи» в Шопиане 25 апреля 2014 года.
- Режиссёр
- Раджкумар Периасами
- Актёры
- Саи Паллави, Рахул Босе, Сивакартикеян, Буван Арора, Шьям Мохан, Мир Салман, Гита Кайласам, Шьямапрасад, Пол Т.Бэби, Викас Бангар
- Продолж.
- 167 мин.
- Премьера
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2024-10-31 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Байопик, Драма, Война