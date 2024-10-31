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Амаран
Кино

Амаран

«Амаран» — это биографический фильм, рассказывающий о личной и профессиональной жизни майора Мукунда Варадараджана, награжденного орденом «За выдающиеся заслуги» и погибшего во время операции «Казипатхи» в Шопиане 25 апреля 2014 года.

Режиссёр
Раджкумар Периасами
Актёры
Саи Паллави, Рахул Босе, Сивакартикеян, Буван Арора, Шьям Мохан, Мир Салман, Гита Кайласам, Шьямапрасад, Пол Т.Бэби, Викас Бангар
Продолж.
167 мин.
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Драма, Война

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