Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
22°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.10 / 82.20 17/09 18:30
Нал. EUR 98.50 / 99.99 17/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
551
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 030
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 463
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Альтер

После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все.

Режиссёр
Тимо Вуоренсола
Актёры
Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К.Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов
Продолж.
87 мин.
Премьера
2025-09-18 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Боевик, Научная фантастика

Еще в кино

Кино
Семейный призрак
Кино
Ведьмина доска
Кино
Токсичный мститель
Кино
Сказки темного леса. Ворожея
Кино
Тимур и его команда
Кино
Август
Кино
Колбаса
Кино
Вес победы
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 186. Большая ми-ми-миссия
Кино
Мокрячок Попай
Кино
Воля твоя
Кино
Беги