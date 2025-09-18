После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все.
- Режиссёр
- Тимо Вуоренсола
- Актёры
- Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К.Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
-
2025-09-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Боевик, Научная фантастика