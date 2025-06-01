Алиса Юфа. Большой день

Алиса Юфа — иллюстратор, художник-график. Родилась в 1987 в Новосибирске, училась на факультете живописи Новосибирского художественного училища. Затем на кафедре рисунка Российского Государственного педагогического университета имени Герцена. Живет и работает в Санкт-Петербурге. С 2015 года является членом Союза художников России. С 2010 года участник выставок в России и за рубежом.

На выставке «Большой день» в галерее представлено 36 работ художника Алисы Юфы — графика, полная мягкой иронии, света и настоящей жизни. Это зарисовки о Петербурге — городе, где каждый день превращается в событие. Здесь хочется успеть все, объять необъятное: пройти по мостам, заглянуть в парадные, почувствовать атмосферу, за которой сюда возвращаются снова и снова.

Алиса Юфа создает свой Петербург — одновременно реальный и немного сказочный. В ее работах живет тот Петербург, который мы носим в себе. Тот самый — воображаемый, вожделенный, атмосферный. Город, куда мы едем за ощущениями, за вдохновением, за попыткой понять, почему он притягивает столь разных людей и делает их частью одного целого. Ее герои — это люди в пути, спешащие, задумчивые, наблюдающие. У каждого из них свой «большой день», наполненный задачами и впечатлениями. Это будто стоп-кадры жизни, в которых каждый — на своем маршруте. Их окружают птицы и животные — у них, кажется, тоже свои дела.

Отдельная серия работ, посвящена коммунальным квартирам. Там время словно замирает. Здесь нет суеты, только неспешные ритуалы: кто-то готовит, кто-то читает, кто-то просто смотрит в окно. В этих пространствах особенно ярко ощущается единство. Петербург у Алисы — как огромная коммунальная квартира, где живут самые разные люди. Они могут быть непохожими, но объединены бытом, историями, вниманием друг к другу. Даже когда жильцы «разбежались по делам», в интерьере остается память — в мелочах, в лошадках на полке, в чашке на столе.

Мир Алисы Юфы — пестрый, ироничный, добрый. В нем — детали, на которые мы обычно не обращаем внимания, но которые делают день по-настоящему большим. Она показывает, что настоящая поэзия живет в обыденности — стоит лишь остановиться и посмотреть внимательнее.