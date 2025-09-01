Самая смешная программа Алеси Казанцевой — «А что, так можно было?»

Нам говорят, что терпение и труд всё перетрут. Что посеешь — то и пожнёшь. Без труда не вытащишь и рыбку Так и есть. Чтобы что-то получить — нужно заработать, но в погоне за успехом и счастьем мы часто путаем усилие с насилием. Готовы биться в стену, хотя открытая дверь рядом.

Алеся Казанцева — классическая провинциалка, которая приехала в Москву и случайно стала автором популярного блога. Неожиданно начала работать в кино. А потом случайно написала книгу. А затем внезапно поехала по всей стране с гастролями. Никто не ожидал такого расклада и прежде всего сама Алеся. А что, так можно было?