Александр Васин. Графика

28 ноября 2025 года в 16.00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина открывается выставка произведений А. А. Васина из собрания музея.

110 лет назад в Рязани родился Александр Андреевич Васин (1915-1971) — в будущем крупный мастер советской книги. В коллекции Рязанского художественного музея долго не имелось ни одной его работы, однако в 2024 году сын Васина Андрей Александрович передал музею 268 произведений отца. Лучшая часть этого щедрого дара представлена на выставке.

При первом же взгляде на рисунки Васина, будь то иллюстрации к «Трём толстякам» Ю. Олеши, обложка к сборнику статей о цирке «Огни манежа», станковые пейзажи или жанровые зарисовки, зрителя охватывает атмосфера советских шестидесятых. Искусство книги, сыгравшее немалую роль в создании визуального образа эпохи, переживало тогда подъём. Целое поколение графиков (В. Горяев, М. Клячко, Б. Маркевич и др.) выступило единым фронтом; Васину среди них принадлежало видное место. Особой миссией этих художников оказался возврат к пониманию книги как неделимого ансамбля, где один автор исполнял сразу и иллюстрации, и все элементы оформления: суперобложку, переплёт, форзац, титульный разворот, шмуцтитулы.

Васин был именно таким универсалом: азартно придумывал, остро рисовал, виртуозно писал шрифт, но главное — конструировал. Книга проектировалась им подобно архитектурному сооружению с ясным пониманием соподчинённости и взаимосвязи всех частей. По первому образованию он действительно архитектор: окончил Московский инженерно-строительный институт, а во время войны служил в инженерных войсках — обучал курсантов возведению мостов. Чувство равновесия, умение точно распределить нагрузку (мосты это не шутка) помогали ему потом в компоновке книжных разворотов.

В Московский художественный институт Васин поступил сразу на третий курс взрослым человеком и вскоре начал сотрудничать со столичными издательствами. К моменту бурного обновления советской книжной графики во второй половине 1950-х годов у него имелись уже и опыт, и репутация. Экспонируемые иллюстрации к А. Грину, И. Ильфу и Е. Петрову характерны для господствовавшего тогда в книге штрихового чёрно-белого рисунка, легче всего воспроизводимого типографским способом и потому самого дешёвого. Хрущёвский курс на снижение себестоимости ради массовости и доступности товара, в данном случае книги, заставлял извлекать максимум выразительности из минимума средств. В макете повести Дж. К. Джерома «Трое в одной лодке» иллюстрации вовсе не предусмотрены, но чтобы передать обаяние любимой всеми истории путешествия по Темзе, Васину достаточно и заставок.

Вершиной творчества художника справедливо считается оформление повести Г. Бергстеда «Праздник святого Йоргена» и сборника стихов Ф. Вийона. Издания, где на разном материале обы-грана общая средневековая тема, отличаются удивительной цельностью образа, недаром по результатам Всесоюзного конкурса оба они вошли в число лучших книг 1963 года. Размашистый кистевой рисунок, передающий свободное течение артистической мысли, сегодня воспринимается не только как ответ художника на литературные тексты, но и как отражение настроений оттепели, жажда вздоха полной грудью.

Далеко не случайным кажется и обращение Васина к роману К. Симонова «Живые и мёртвые» — одному из ключевых произведений времени. Собрание музея обогатилось представительной подборкой иллюстраций, эскизов суперобложек, переплёта для публикаций книги на русском, испанском, финском языках. Художник и писатель были ровесниками, войну видели вблизи, отсюда высокая степень соответствия рисунков Васина картинам симоновской эпопеи.

Станковая графика мастера развивалась в том же русле, что и книжная, с годами занимая в его творчестве всё большее место. Очень интересны листы с видами Польши и Прибалтики, выполненные сангиной и углем. Любил Васин и фломастер — новинку в арсенале тогдашних художников. Рисунки в этой технике могут служить примером успешного освоения советской графикой незнакомого прежде материала.

Выставка дополнена книгами из собрания семьи мастера и частных библиотек Рязани. Рязанский художественный музей выражает глубокую признательность Андрею Александровичу и Марине Волевне Васиным за принесённые в дар произведения и помощь в подготовке проекта.