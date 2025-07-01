Александр Суханов «Плечом к плечу»

Музей истории молодежного движения и Патриотцентр представляют мультимедийную выставку Александра Суханова «Плечом к плечу». В экспозиции будут представлены плакаты, обращающие к образу воина-освободителя.

В рамках открытия будут работать интерактивные площадки от Патриотцентра. Гостям выставки будет продемонстрирована современная экипировка и вооружение российской армии. Каждый желающий сможет ощутить себя оператором БПЛА на симуляторе управления беспилотными аппаратами и проверить себя на меткость на площадке «Электронный тир».

Ждем всех рязанцев и гостей нашего города в Цифровом музее на рязанской ВДНХ, Торговый городок, строение 10, павильон «Легкая промышленность».

Выставка будет открыта для посещения с 15 по 31 августа 2025 года.