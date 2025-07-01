Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
21°
Втр, 12
22°
Срд, 13
22°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.65 / 79.80 11/08 18:25
Нал. EUR 94.00 / 95.00 11/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
5 часов назад
296
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 070
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 468
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 712
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Александр Суханов «Плечом к плечу»
15 августа в 10:00
Выставки

Александр Суханов «Плечом к плечу»

Рязанская ВДНХ

Музей истории молодежного движения и Патриотцентр представляют мультимедийную выставку Александра Суханова «Плечом к плечу». В экспозиции будут представлены плакаты, обращающие к образу воина-освободителя.

В рамках открытия будут работать интерактивные площадки от Патриотцентра. Гостям выставки будет продемонстрирована современная экипировка и вооружение российской армии. Каждый желающий сможет ощутить себя оператором БПЛА на симуляторе управления беспилотными аппаратами и проверить себя на меткость на площадке «Электронный тир».

Ждем всех рязанцев и гостей нашего города в Цифровом музее на рязанской ВДНХ, Торговый городок, строение 10, павильон «Легкая промышленность».

Выставка будет открыта для посещения с 15 по 31 августа 2025 года.

Возраст
12+