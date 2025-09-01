Александр Бардин. Кучерявый вечер

За его спиной десятки аншлаговых концертов по всей России: от Санкт-Петербурга до Владивостока, сотни песен и сотни тысяч подписчиков в соцсетях, миллионы зрителей. Заслуженный артист и солист группы САДко, композитор и мультиинструменталист. Любимый гость музыкальных шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» и «Привет, Андрей!» Ярчайшее и душевнейшее музыкальное событие — Кучерявый вечер Александра Бардина! Авторские песни, ставшие «народными», на проникновенные стихи белорусской и пермской поэтесс. Прозвучат знаменитые Бардинские припевки. Приходите сами и пригласите своих близких!