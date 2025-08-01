«Агамемнон» — первая часть легендарной трилогии «Орестея», написанной в V веке до н.э. Это драма о возвращении с войны, предательстве, жертве и роке, который невозможно остановить.
Постановку осуществил режиссер из Греции — Василиос Самуркас, уроженец греческого города Ламия, выпускник актерского факультета театрального училища при Национальном театре Греции, выпускник ГИТИСа.
«Агамемнон» — это не просто драма мести. Это притча о цене власти, слепоте победителя, и женщинах, которые говорят языком судьбы.
Завораживающая хоровая пластика, точная классика и эмоциональный нерв, близкий сегодняшнему зрителю.
Этот спектакль — живой разговор со временем. Он возвращает античный сюжет в наш день, не теряя его силы и смысла.
Актеры: Бабаева Полина Сергеевна, Блажилин Андрей Валерьевич, Горбачев Роман Владимирович, Дягилева Анастасия Андреевна, Звонарева Мария Вячеславовна, Конониренко Мария Викторовна, Левин Никита Анатольевич, Мельник Вячеслав Андреевич, Носатов Борислав Олегович, Пантелеев Владислав Александрович, Рыжков Валерий Владимирович, Строкина Дарина Андреевна, Сылка Анастасия Эдуардовна.
- Автор: Эсхил
- Режисcер: Василиос Самуркас, консультант спектакля доктор искусствоведения, профессор Дмитрий Трубочкин
- Художник-постановщик: Федор Федоровский
- Художник по свету: Тимур Саитов
- Музыкальное оформление: композитор Анастасия Дружинина, аранжировка Юрий Банзаров
- Художник по костюмам: Ютта Роттэ
- Балетмейстер: режисер по пластике Мария Шмаевич
- Возраст
- 18+