50/60. Холст, Масло. (Андрей Миронов, Виктор Грушо-Новицкий)

11 октября в Выставочном зале Рязанского художественного музея открывется выставка работ рязанских художников Виктора Грушо-Новицкого и Андрея Миронова «50/60. ХОЛСТ, МАСЛО».

Выставка «50/60. ХОЛСТ, МАСЛО» посвящена юбилеям двух художников — 60-летию председателя Рязанской областной организации ВТОО «Союз художников России» Виктора Грушо-Новицкого и 50-летию члена СХР Андрея Миронова. Это совместный проект двух представителей рязанской реалистической школы, у каждого из них свой стиль, любимые темы и жанры. Художников объединяет идея искусства как служения, способность своим творчеством менять мир, внося в него жизнеутверждающее начало.

В экспозиции представлена живопись, отражающая натурные впечатления и творческие поиски двух авторов. В пейзажах, натюрмортах, женских портретах — эмоционально близкие зрителю образы и переживания: природа Рязанского края, дары земли, взаимоотношения людей, их внутреннее родство, семейные и дружеские связи. Духовные ценности, профессиональные основы живописи художников тесно связаны с традициями искусства мастеров предыдущих поколений. Жанровые сцены в полотнах на выставке соседствуют с композициями символического характера, отсылающими к явлениям русской культуры, истории и современным событиям. Авторы приглашают зрителя к диалогу, визуальное разнообразие представленного художественного материала даёт возможность погружения в процесс творческого переосмысления реальности, начиная с написанных в один сеанс с натуры этюдов или глубоко переработанных форм картин Виктора Грушо-Новицкого до композиций-притч или аллегорий на религиозные сюжеты Андрея Миронова.

Виктор Леонидович Грушо-Новицкий родился в 1965 году в Рязани. В 1980—1984 гг. учился в Рязанском художественном училище по специальности «Художник-оформитель». С 1988 г. — участник выставок: областных, региональных, всероссийских и международных (Франция, Германия). Пройдя период увлечения авангардными направлениями в искусстве, Виктор Грушо-Новицкий к началу 2000-х гг. вновь возвращается к натуре и реалистическим традициям. В 2001 г. принят в Союз художников России, председатель Рязанской областной организации с 2018 г.

Андрей Николаевич Миронов родился в 1975 году в Рязани. В 1991—1993 гг. учился в Рязанском профессионально-техническом училище № 3 по специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ». В 1996 г., после армии, поступил на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. В 2003 г. окончил Рязанский филиал Московского университета МВД России по специальности «Правоведение». Участвует в выставках с 2007 г. Завершил службу в органах внутренних дел в 2015 году. Член Творческого Союза художников России с 2020 г., член Союза художников России — с 2021.