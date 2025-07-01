130 лет Есенину

14 августа 2025 г. в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина начинает работу выставка произведений живописи, графики и скульптуры из фондов музея.

В 2025 году Рязанская область вместе со всей страной празднует 130-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (21 сентября (3 октября) 1895, Константиново, Рязанская губерния — 28 декабря 1925, Ленинград, СССР). Юбилейная программа включает 130 мероприятий, посвященных этой дате. На различных площадках города пройдут театральные постановки, лекции, концерты, выставки. Есениноведов из России и ряда зарубежных стран объединит международный симпозиум «"Большое видится на расстояньи»: Есенин в XXI веке", приуроченный и к другой круглой дате — 100-летию со дня смерти нашего земляка.

Выставка в залах художественного музея представляет около двадцати произведений живописи, графики и скульптуры, хранящихся в фондах музея и редко предстающих на суд публики. Все они связаны с интерпретацией образа поэта российскими художниками, в том числе рязанскими.

Классический образ прославленного крестьянского поэта предстает в больших живописных полотнах известных советских мастеров И.П. Веселкина («Сергей Есенин», 1960) и братьев С.П. и А.П. Ткачевых («Сергей Есенин», 1956), выполненных еще в середине прошлого века, когда слава поэта только начала возрождаться после десятилетий замалчивания. Более сложную трактовку можно почувствовать в работах живописцев последующих лет. Это «Есенин и муза» М.З. Рудакова, «Прощальный взгляд» В.Д. Чавкина и «С днем рождения, Сережа!» О.А. Бусыгиной.

Произведения на есенинскую тему составляют значительную часть творческого наследия рязанского художника С.Ф. Якушевского. В состав выставки вошли эскиз к ранней картине «Сергей Есенин» (1957-1960) и выполненное в зрелый период творчества полотно «Русь моя, милая родина"(1981-1985). И в том, и в другом образ поэта представлен в неразрывном единстве в природой Рязанского края.

Бронзовые скульптуры Н.А. Иванова и В.А. Селиванова объемно дополняют выставку, также, как и мелкая пластика рязанских скульпторов Р.А. Лысениной и А.С. Анисимова.

Несмотря на небольшое пространство зала и количество экспонируемых работ выставка отражает разные грани интерпретации образа поэта. Коллекция музея позволяет формировать такие тематические выставки и откликаться на значимые даты памяти великих деятелей.

Рязанская земля по праву может гордиться своим прошлым. Она явилась родиной многих выдающихся людей, оказавших значительное влияние на развитие передовой русской научной мысли, литературы и искусства, мировой науки и культуры. И среди них — Сергей Есенин, самый искренний лирик Серебряного века, пронзительность и неповторимость стихов которого продолжают волновать русскую душу уже на протяжении столетия .