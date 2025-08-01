12-й Фестиваль уличного кино

23 августа в 20:00 в Зеленом театре ЦПКиО состоится единственный в этом году конкурсный показ 12-го Фестиваля уличного кино.
Жители и гости города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом.
С июля по сентябрь более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше 600 тысяч зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.
В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и актуальную программу, отобранную из более чем 1400 работ. Среди них картины с участием Виктора Сухорукова, Петра Федорова, Дарьи Мороз, Славы Копейкина и Григория Верника, а также режиссерская работа Ивана Добронравова.
- Возраст
- 0+