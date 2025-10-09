Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
16°
Птн, 10
14°
Сбт, 11
10°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 81.82 / 82.00 08/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 97.34 08/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 129
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 883
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 872
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Эдем

В 1939 году один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.

Режиссёр
Рон Ховард
Актёры
Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниель Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел, Тоби Уоллес, Игнасио Гаспарини, Ричард Роксбург, Пол Глисон, Тьягу Мораис, Николас Дентон, Тим Росс
Продолж.
120 мин.
Премьера
2025-10-09 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

Еще в кино

Кино
Семейный призрак
Кино
Август
Кино
Астрал. Зеркала
Кино
Дом ада: Спуск к дьяволу
Кино
Мир в огне
Кино
Нахимовцы. Янтарный берег
Кино
Первый на Олимпе
Кино
(Не)искусственный интеллект
Кино
TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Отелло
Кино
Тафити. Приключения на краю света
Кино
Лермонтов
Кино
Мужские правила моего деда