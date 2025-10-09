В 1939 году один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.
- Режиссёр
- Рон Ховард
- Актёры
- Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниель Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел, Тоби Уоллес, Игнасио Гаспарини, Ричард Роксбург, Пол Глисон, Тьягу Мораис, Николас Дентон, Тим Росс
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
-
2025-10-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер