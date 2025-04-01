Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
Вск, 27
Пнд, 28
ЦБ USD 82.65 -0.21 26/04
ЦБ EUR 94.36 -0.35 26/04
Нал. USD 84.60 / 84.50 26/04 16:30
Нал. EUR 95.57 / 96.77 26/04 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
9 386
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
5 204
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
11 359
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
31 857
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Богема

Романтическая история о парижских студентах, дружбе и любви в первом оперном киношедевре Франко Дзеффирелли. В 1965 году кино- и театральный режиссер Франко Дзеффирелли снял свою первую экранизацию оперного произведения — «Богему», легендарный фильм, который во многом способствовал популярности оперы Пуччини сегодня. Невероятно драматичное произведение бросает вызов мнению, что опера не очень кинематографична. Дзеффирелли ставил эту пронзительную зимнюю историю на сцене миланской Ла Скала, оценил заложенный в ней кинопотенциал и виртуозно адаптировал для большого экрана, снимая в студии и делая ставку на крупные планы. Легендарная экранизация по праву считается одной из величайших кинематографических адаптаций оперы всех времен. Эта постановка «Богемы» стала первой сразу во многих отношениях: первый фильм-опера, выпущенный Unitel; первый музыкальный фильм с Гербертом фон Караяном в качестве дирижера; первая масштабная кинокартина режиссера Франко Дзеффирелли. «Богема» вышла на экраны в 1965 году, основой для нее послужил оперный спектакль из Ла Скала. Главные роли злосчастных влюбленных исполнили Мирелла Френи и Джанни Раймонди, оркестром и хором театра Ла Скала руководит Герберт фон Караян. Этот фильм-спектакль до сих пор считается одним из лучших воплощений оперы на киноэкране и входит в золотой фонд оперных постановок XX века.

Режиссёр
Франко Дзеффирелли, Герберт фон Караян, Вильгельм Земмельрот
Актёры
Мирелла Френи, Джанни Раймонди, Роландо Панераи, Адриана Мартино, Джанни Маффео, Иво Винко, Карло Бадиоли
Продолж.
104 мин.
Премьера
2025-04-01 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Опера, Драма

Еще в кино

Кино
Мульт в кино. Выпуск № 181. Нам 10 лет!
Кино
Арт-лекторий: Мир Эндрю Уайета
Кино
Мститель: Игра на выживание
Кино
Последний экзорцист
Кино
Почтарь
Кино
Джун и Джон
Кино
Каруза
Кино
Заведи меня
Кино
Хаген. В долине нибелунгов
Кино
Сокровища гномов
Кино
Ай да Пушкин!
Кино
Патруль. Последний приказ