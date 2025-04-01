Романтическая история о парижских студентах, дружбе и любви в первом оперном киношедевре Франко Дзеффирелли. В 1965 году кино- и театральный режиссер Франко Дзеффирелли снял свою первую экранизацию оперного произведения — «Богему», легендарный фильм, который во многом способствовал популярности оперы Пуччини сегодня. Невероятно драматичное произведение бросает вызов мнению, что опера не очень кинематографична. Дзеффирелли ставил эту пронзительную зимнюю историю на сцене миланской Ла Скала, оценил заложенный в ней кинопотенциал и виртуозно адаптировал для большого экрана, снимая в студии и делая ставку на крупные планы. Легендарная экранизация по праву считается одной из величайших кинематографических адаптаций оперы всех времен. Эта постановка «Богемы» стала первой сразу во многих отношениях: первый фильм-опера, выпущенный Unitel; первый музыкальный фильм с Гербертом фон Караяном в качестве дирижера; первая масштабная кинокартина режиссера Франко Дзеффирелли. «Богема» вышла на экраны в 1965 году, основой для нее послужил оперный спектакль из Ла Скала. Главные роли злосчастных влюбленных исполнили Мирелла Френи и Джанни Раймонди, оркестром и хором театра Ла Скала руководит Герберт фон Караян. Этот фильм-спектакль до сих пор считается одним из лучших воплощений оперы на киноэкране и входит в золотой фонд оперных постановок XX века.
- Режиссёр
- Франко Дзеффирелли, Герберт фон Караян, Вильгельм Земмельрот
- Актёры
- Мирелла Френи, Джанни Раймонди, Роландо Панераи, Адриана Мартино, Джанни Маффео, Иво Винко, Карло Бадиоли
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
-
2025-04-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Опера, Драма