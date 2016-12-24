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12:36, 24 декабря 2016 1 621
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Рязанскому заводу выделят 500 миллионов на перевооружение

Рязанскому заводу выделят 500 миллионов на перевооружение

Рязанскому Станкозаводу выделят 500 миллионов рублей на техническое перевооружение. Деньги в виде льготного займа предоставит Фонд развития промышленности, сообщили на сайте «И-Маш».

На предприятии планируют обновить производство токарных станков с числовым программным управлением, а также занять до 25% российского рынка в течение пяти лет за счет замещения импортной продукции.

«Планируемое к выпуску оборудование по техническим характеристикам не уступает иностранным аналогам, а по некоторым показателям их превосходит. При этом оно дешевле», — говорится в сообщении.

Станки рязанской компании применяются предприятиями электроэнергетики, аэрокосмической отрасли, судостроения.

Общая стоимость проекта составит 770 миллионов рублей.

Фото с сайта завода


© RZN.info

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