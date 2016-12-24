Рязанские десантники получат более 30 новых боевых машин

Рязанские десантники получат более тридцати новых боевых машин. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России передает
Торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М состоится в субботу, 24 декабря. «В мероприятии примет участие командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков», — говорится в сообщении.
С получением боевых машин войска будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
Основное вооружение БМД-4М включает 100-миллиметровое орудие с боекомплектом в 34 снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан», а также 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-миллиметровый пулемет.