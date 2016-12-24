Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:12, 24 декабря 2016 664
 0    0

Профессиональные футболисты дали мастер-класс в рязанской школе для слабовидящих

Профессиональные футболисты дали мастер-класс в рязанской школе для слабовидящих

В рязанской школе №26 для детей с нарушениями зрения провели мастер-класс по мини-футболу. Его дали игроки «Элекса-Фаворита», сообщила клубная пресс-служба в пятницу, 23 декабря.

Участниками стали младшеклассники и команда 2003 года рождения, которая уже дебютировала во всероссийском проекте «Мини-футбол в школу». Ее тренирует лучший бомбардир «фаворитов» в сезоне Алексей Петухов.

Профессионалы научили детей правильно разминаться, показали упражнения на координацию, а затем провели с учениками товарищеский матч. Он завершился ничьей. Кроме того, все желающие школьники получили шанс попытаться забить вратарю «Элекса» Артему Шабанову.

Перед уходом футболисты подарили ученикам магниты с эмблемой клуба и сетку мячей. Дети заверили, что будут тренироваться.

Фото МФК «Элекс-Фаворит»


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:14, 24 декабря 2016
Эксперты назвали предмет, который школьники знают хуже всего
15:43, 24 декабря 2016
Настоятель рязанского храма решил узаконить жилой дом через суд
15:26, 24 декабря 2016
Google назвал самый популярный автомобильный бренд в 2016 году
14:00, 24 декабря 2016
Воспитанники рязанских интернатов и детских домов побывали в «Мире роботов»
10:45, 24 декабря 2016
Рязанские десантники получат более 30 новых боевых машин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

Команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» создали свободное от городской суеты место, недалеко от города с полным ощущением свободы, тишины.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 082
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 705
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 090
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 18 310
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 17 981
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум