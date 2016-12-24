Профессиональные футболисты дали мастер-класс в рязанской школе для слабовидящих

В рязанской школе №26 для детей с нарушениями зрения провели мастер-класс по мини-футболу. Его дали игроки «Элекса-Фаворита», сообщила клубная пресс-служба в пятницу, 23 декабря.
Участниками стали младшеклассники и команда 2003 года рождения, которая уже дебютировала во всероссийском проекте «Мини-футбол в школу». Ее тренирует лучший бомбардир «фаворитов» в сезоне Алексей Петухов.
Профессионалы научили детей правильно разминаться, показали упражнения на координацию, а затем провели с учениками товарищеский матч. Он завершился ничьей. Кроме того, все желающие школьники получили шанс попытаться забить вратарю «Элекса» Артему Шабанову.
Перед уходом футболисты подарили ученикам магниты с эмблемой клуба и сетку мячей. Дети заверили, что будут тренироваться.
Фото МФК «