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15:43, 24 декабря 2016 5 472
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Настоятель рязанского храма решил узаконить жилой дом через суд

Настоятель рязанского храма решил узаконить жилой дом через суд

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Настоятель рязанского храма решил узаконить жилой дом через суд. Об этом заявил иерей Николай Баринов на публичных слушаниях в пятницу, 23 декабря.

Настоятель храма святых Царственных страстотерпцев, который расположен на Московском шоссе в Рязани, запросил строительство «жилого здания» на участке площадью 612 кв.м. Территория находится в зоне административного и культурно-бытового обслуживания, условно разрешенной для строительства дома.

Как рассказал иерей, участок расположен рядом с храмом, настоятелем которого он является. Территория церкви находится по соседству с автосалоном «Ford», у которого Баринов приобрел участок земли под постройку дома.

«Настоятель должен жить рядом с храмом, чтобы помочь людям в любое время», — подчеркнул иерей. Также он рассказал, что дом он уже построил и теперь пытается его узаконить.

Председатель комиссии Ольга Свинцова отметила, что размер участка меньше минимального для постройки жилого дома.

«Минимум для жилого дома — 1500 кв.м. Кадастровая палата не зарегистрирует ваше здание», — сообщила Свинцова.

Настоятель заявил, что попытается узаконить свой дом через суд.

До начала слушаний в комиссию поступило 11 обращений в поддержку строительства.

Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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