В следующем году более вместительные машины появятся на 18 рязанских маршрутах

В 2017 году на дорогах Рязани должны появиться 64 маршрутки большего размера. Постановление городской администрации о требованиях к коммерческим перевозчикам официально опубликовано в четверг, 22 декабря. Согласно ему пять машин «среднего класса» выйдут на маршруты №53 и №99, по три-четыре — на №№ 33, 41, 47, 49, 50, 62, 65, 68, 71, 73, 77, 82, 87, 88, 91 и 98.
К концу 2019 года на этих 18 маршрутах должны работать только такие машины. В сумме их будет 203 — против 577 действующих там сейчас маршруток «малого класса». Такие продолжат действовать на остальных коммерческих маршрутах, всего «малых» микроавтобусов останется 405.
Под машинами малого класса в постановлении понимаются рассчитанные минимум на 18 пассажиров, среднего — минимум на 33.
В число предъявляемых к перевозчикам требований вошло в том числе наличие стационарного или мобильного терминала для электронных билетов. При этом у пассажиров останется возможность расплачиваться наличными. Все вновь покупаемые или реконструируемые машины должны быть оборудованы для инвалидов.
В последние годы власти Рязани и области неоднократно заявляли, что маршрутки нужно заменить более вместительными машинами. По мнению чиновников, это в том числе уменьшит пробки.