В 2016 году Россельхозбанк направил 88 млрд рублей на развитие растениеводства

С начала текущего года Россельхозбанк предоставил на кредитование растениеводческих предприятий порядка 88 млрд рублей — на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе для проведения сезонных работ в данном сегменте выдано 52 млрд рублей против 41 млрд рублей к 20 сентября прошлого года.
Существенный рост кредитования отечественных сельхозтоваропроизводителей, специализирующихся на выращивании продукции растениеводства, способствовал значительному увеличению объемов производства зерновых культур. По итогам 2016 года Министерством сельского хозяйства прогнозируется получение рекордного для России урожая на уровне 113 млн тонн.
«Выращивание зерна всегда было наиболее значимым направлением сельского хозяйства, непосредственно связанным с продовольственной безопасностью страны. Поэтому Россельхозбанк уделяет приоритетное внимание финансовой поддержке предприятий растениеводства — в настоящее время кредитный портфель Банка в данном сегменте превышает 278 млрд рублей. Эффективно используя заемные средства российские производители сумели добиться существенных результатов и не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и занять достойное место среди мировых экспортеров», — отметил Председатель Правления.