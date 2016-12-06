Россельхозбанк и РБК проведут конкурс «Бизнес-успех» для малого бизнеса

Россельхозбанк и РБК запустили информационный проект «Бизнес-успех» для представителей малого и микробизнеса (ММБ). В его рамках на сайте
Для участия в конкурсе необходимо оставить заявку на сайте РБК, заполнив основные сведения о своей компании, а также приложить творческое задание, в котором сформулировать рекомендации по эффективному ведению бизнеса, главные секреты предпринимательского успеха. Работы участников будут оцениваться народным голосованием и профессиональным жюри, в результате чего будет определены три победителя. Первый приз — специальный сюжет о бизнесе предпринимателя в эфире телеканале РБК, статья о нем в журнале РБК и на сайте rbcplus.ru. Остальные призеры смогут пройти обучение в известной бизнес-школе.
Кроме того, проект «Бизнес-успех» включает в себя контентную часть с познавательными статьями, посвященными деятельности субъектов ММБ, рекомендациям по организации собственного дела, правильному выстраиванию бизнес-процессов, системы продвижения и эффективных продаж, а также бизнес-кейсам успешных предпринимателей.
«Россельхозбанк, обладая значительными компетенциями в анализе бизнес-проектов, оказывает консультационную поддержку спецпроекту „Бизнес-успех“ и будет оценивать конкурсные работы участников. Мы верим в то, что именно предпринимательская инициатива со стороны мобильных, быстро адаптирующихся под рыночные изменения малых предприятий может стать драйвером роста российской экономики. И поэтому Банк прилагает максимум усилий для того, чтобы представители этого сегмента имели больше возможностей и знаний для развития своего дела», — отметила заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.