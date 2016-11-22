Корпоративные СМИ. Как сделать, чтоб тебя читали или способы предотвращения нецелевого использования корпоративной газеты

С таким докладом выступит Основатель и управляющий партнер группы компаний «ЛюдиPeople» Владимир Змеющенко на ежегодной общероссийской практической конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы», которая состоитсяв Москве 1-2 декабря.

В докладе:

Информация в корпоративной газете — это всегда эксклюзив. Но если его неправильно «упаковать», читатель неизбежно завернет в него селедку.

Читатель — не только сотрудник, но и обычный человек:

Ваше издание конкурирует за внимание с КП и Первым каналом. Чтобы выдержать конкуренцию, нужно правильно выбрать формат. Формат корпоративного издания целиком зависит от характеристик аудитории. Форма подачи и средство доставки — важный элемент успеха издания;

Контент, дизайн и обратная связь — три в одном, и желательно без воды:

Контент и дизайн — единое целое. Визуальными средствами можно рассказать не меньше, чем с помощью букв. Мониторить восприятие аудитории совершенно необходимо. Обратная связь — главный критерий эффективности вашей работы.

Спикер - Владимир Змеющенко - основатель, управляющий партнер, сопредседатель экспертного совета группы компаний «ЛюдиPeople»

Спикер — Владимир Змеющенко — основатель, управляющий партнер, сопредседатель экспертного совета группы компаний «ЛюдиPeople».

Основная деятельность — издание корпоративных и отраслевых СМИ. Более 100 реализованных проектов для крупнейших российских и международных компаний;

В медиаотрасли с 1997 года в качестве корреспондента, начальника отдела экономики, заместителя главного редактора журнала «Профиль».

С 1999 по 2001 — советник по связям с общественностью заместителя Председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Виктора Семенова;

С 2002 по 2004 гг. — главный редактор журнала «Профиль»;

В 2005 году — заместитель начальника департамента по связям с общественностью ОАО РЖД;

С 2005 по 2010 гг. — директор, ­главный редактор газеты «Гудок».

Общественная деятельность и заслуги: Лауреат премии «Лучший медиа-менеджер России» в номинации «Печатные СМИ» и ряда других профессиональных премий. Общероссийская практическая конференция «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и ежегодно собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Анна Баскакова, Оксана Мирисёва, Александр Горюнов, Николай Новоселов, Константин Бочарский, Юлия Грязнова, Ирина Есипова, Влад Титов, Олег Тарасов, Дмитрий Каверзин, Ольга Очеретина и др.