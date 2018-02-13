Россельхозбанк в 2017 году получил 1,8 млрд рублей прибыли

Россельхозбанк по итогам работы в 2017 году получил 1,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 1,3 млрд рублей больше, чем в 2016 году.
Совокупный кредитный портфель банка по состоянию на 1 января 2018 года превысил 1,9 трлн рублей. При этом банк успешно наращивает финансовую поддержку отечественного агропромышленного комплекса, увеличив объем выдач кредитов сельхозпроизводителям в прошлом году на 7% - до 1,1 трлн рублей.
Банк показывает динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров по этому направлению. По итогам 2017 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 40,4%, до 2,19 трлн рублей.
Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета и учитывают оценку СПОД (до подтверждения внешним аудитором).