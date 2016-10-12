Россельхозбанк приступил к массовой эмиссии карт в рамках партнерской программы с ПАО «НК «Роснефть»

В сентябре 2016 года Россельхозбанк завершил пилотную стадию проекта по выдаче карт «Россельхозбанк-Роснефть» в Тульской области и приступил к тиражированию продукта на всю региональную сеть. Ко-брендовая карта ПАО «НК «Роснефть» и АО «Россельхозбанк» выпускается на базе платёжной системы МИР и может быть как кредитной, так и дебетовой.
Держатели данных карт получают бонусные баллы в рамках программы лояльности ПАО «НК «Роснефть» «Семейная команда» за совершение операций оплаты товаров и услуг. Участникам программы начисляется 5 баллов за каждые 100 рублей, потраченных в сети АЗС «Роснефть» и «ТНК», и 1 балл за каждые 100 рублей, потраченных в других торгово-сервисных предприятиях. По карте предусмотрен приветственный бонус в размере 300 баллов за совершение операций на сумму свыше 1000 рублей в течение двух первых месяцев пользования картой.
Держатели дебетовых карт «Россельхозбанк-Роснефть» могут 1 раз в месяц бесплатно снимать наличные средства в банкоматах сторонних кредитных организаций. По кредитной карте предусмотрен беспроцентный период продолжительностью до 55 дней, а также возможности бесплатного снятия наличных в сети банкоматов Россельхозбанка до трех месяцев с начала пользования картой и погашение задолженности в рамках льготного периода.
Комиссия за обслуживание карты составляет 900 рублей в год. Для клиентов, сообщивших при оформлении карты в офисах Банка промо код «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ», комиссия за первый год обслуживания будет снижена до 50 рублей.
Карта «Россельхозбанк-Роснефть» является первым «топливным» ко-брендовым проектом на базе платёжной системы МИР.