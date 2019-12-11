ПСБ начал выдавать потребительские кредиты для пенсионеров

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ПСБ разработал программу потребительского кредитования для пенсионеров. Кредит «Пенсионеры» можно оформить по льготной ставке от 9,5% при получении пенсии на счет в банке ПСБ. В таком случае решение о выдаче принимается без справок, на основании факта пенсионных начислений. Для остальных заемщиков ставка составляет от 11%.
Банк предлагает финансирование по программе от 50 тысяч до 1 млн рублей на срок от года до пяти лет. При оформлении кредита с финансовой защитой и оплате ежемесячных платежей без просрочек возможно снижение ставки на 3 процентных пункта.
Воспользоваться предложением могут как работающие, так и неработающие граждане Российской Федерации в возрасте до 65 лет на дату возврата кредита. По программе возможно рефинансировать кредиты других банков и при необходимости оформить «кредитные каникулы».
«Мы расширяем продуктовую линейку, чтобы у наших клиентов была возможность получить при необходимости дополнительное финансирование. Среди клиентов ПСБ большое количество военных пенсионеров. Они имеют стабильный и предсказуемый источник дохода, что делает их качественными заемщиками с точки зрения риск-моделей банка», — сказал Андрей Точеный, директор департамента розничного кредитования ПСБ.
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