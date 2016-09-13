Медицинский центр «Киндер клиник» предложил сделать прививки для детей против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и полиомелита. Об этом сообщили на
Врачи многопрофильного медцентра для детей применяют качественный и комплексный подход к лечению. «У нас работают высококвалифицированные практикующие специалисты из городских больниц для детей, а также родильных домов», — говорится в сообщении.
В услуги «Киндер клиник» входит:
- ежедневный приём врача педиатра (по предварительной записи);
- прием врачей специалистов;
- лабораторные исследования;
- УЗИ-диагностика;
- вакцинация;
- кислородные коктейли;
- детский медицинский массаж;
- медосмотр и выдача справок в учебные заведения.
«Мы постарались создать максимально комфортные условия для детей и родителей. Мы высоко ценим доверие клиентов и стремимся предоставить им обслуживание высшего качества», — отметили сотрудники центра.
Детский медцентр «Киндер Клиник» работает без выходных. Телефон: