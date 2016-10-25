Компания MixArt приглашает на семинар «Современное звуковое оборудование» в Рязани

Компания MixArt приглашает посетить семинар «Современное звуковое оборудование», который пройдет 17 ноября 2016 года в Рязани.
В рамках него представители рязанских учреждений культуры, клубов, бизнеса HoReCa, муниципальных учреждений, прокатных компаний, а также звукорежиссеры и музыканты смогут познакомиться с новинками профессионального концертного и инсталляционного звукового оборудования, а также с решениями для проведения конференций, презентаций, праздников
Семинар будет организован компаниями MixArt Distribution и
Программа мероприятия:
- современные цифровые микшеры Allen & Heath и QSC;
- новые акустические системы QSC Е Series;
- компактные звуковые комплекты K-Array;
- микрофоны и радиосистемы Audio-Technica;
- студийные микрофоны Marantz Professional.
Дата и место проведения: 17 ноября 2016 года, начало в 15:00. Продюсерский центр «Медиа-Формат», Рязань, улица Пушкина, 18.
Участие в семинаре бесплатное для всех желающих. Чтобы зарегистрироваться на конференцию заполните