Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:10, 10 июля 2017 8 566
 0    0

Как продавать больше в 2018 году?

Как продавать больше в 2018 году?

Как продавать больше в 2018 году? Ответ на этот вопрос будем искать вместе со спикерами и участниками ежегодной общероссийской практической конференции «Продажи — 2017», которая пройдет в Москве 6-8 сентября.

Каждый год журнал «Управление сбытом» собирает ведущих экспертов в области управления В2В-продажами и представляет участникам конференции свежие кейсы, новые методики увеличения продаж, актуальные инструменты управления сбытовыми структурами, технологии работы с клиентами и увеличения клиентской лояльности, новые разработки в области скриптов и техники продаж, советы и рекомендации специалистов и экспресс-консультации прямо во время конференции.

Мероприятие предназначено для директоров и владельцев компаний, работающих на В2В-рынке, коммерческих директоров, директоров по продажам, начальников отделов продаж и руководителей отдела сбыта.

Вот лишь несколько тем докладов:

  • Внедрение экспертных продаж в компании как ключевой инструмент увеличения прибыли.
  • Технология работы с крупными клиентами.
  • Как эффективно построить работу с розничными сетями.
  • Жесткий менеджмент в отделе продаж.
  • Как построить современную систему мотивации персонала продаж.
  • Жесткие переговоры в продажах.
  • Продажа услуг по технологии «Приятные продажи».
  • Маркетинг на службе отдела продаж.
  • Как провести аудит продаж своими силами и найти слабые места.
  • Конвейер продаж: свежий взгляд и т. д.

Три дня докладов и мастер-классов. Нетворкинг-сессия, во время которой все участники конференции перезнакомятся друг с другом по специальной технологии. Только практика. Только реальные методики, которые можно применять уже завтра. Посмотреть программу конференции и подать заявку на участие можно на сайте. При предварительном заказе действуют приятные скидки.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:27, 15 августа 2017
В Рязани работает круглосуточная выставка архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства
17:40, 14 августа 2017
«Построение клиентоориентированного бизнеса. Шаг за шагом. План работы на год»
13:13, 7 августа 2017
Забота о людях и природе
16:07, 4 августа 2017
Банк ТКБ улучшил условия по ипотеке
13:00, 3 августа 2017
Правда ли газобетон дороже керамических блоков?
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
13:34, 2 августа 2017 51 215
В Рязани отметили День ВДВ. Фоторепортаж
18:12, 10 августа 2017 30 809
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 30 729
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 22 926
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 012
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
Все новости