Как продавать больше в 2018 году? Ответ на этот вопрос будем искать вместе со спикерами и участниками ежегодной общероссийской практической конференции «Продажи — 2017», которая пройдет в Москве 6-8 сентября.
Каждый год журнал «Управление сбытом» собирает ведущих экспертов в области управления В2В-продажами и представляет участникам конференции свежие кейсы, новые методики увеличения продаж, актуальные инструменты управления сбытовыми структурами, технологии работы с клиентами и увеличения клиентской лояльности, новые разработки в области скриптов и техники продаж, советы и рекомендации специалистов и экспресс-консультации прямо во время конференции.
Мероприятие предназначено для директоров и владельцев компаний, работающих на В2В-рынке, коммерческих директоров, директоров по продажам, начальников отделов продаж и руководителей отдела сбыта.
Вот лишь несколько тем докладов:
- Внедрение экспертных продаж в компании как ключевой инструмент увеличения прибыли.
- Технология работы с крупными клиентами.
- Как эффективно построить работу с розничными сетями.
- Жесткий менеджмент в отделе продаж.
- Как построить современную систему мотивации персонала продаж.
- Жесткие переговоры в продажах.
- Продажа услуг по технологии «Приятные продажи».
- Маркетинг на службе отдела продаж.
- Как провести аудит продаж своими силами и найти слабые места.
- Конвейер продаж: свежий взгляд
и т. д.
Три дня докладов и мастер-классов. Нетворкинг-сессия, во время которой все участники конференции перезнакомятся друг с другом по специальной технологии. Только практика. Только реальные методики, которые можно применять уже завтра. Посмотреть программу конференции и подать заявку на участие можно на