Горячие источники и иностранцы. Как проходил второй день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Команда Прио-Внештогрбанка продолжает делиться впечатлениями об экспедиции на Байкал.

Мы путешествуем по таким местам, где сотовой связи нет, поэтому ежедневно рассказывать о маршруте, как обещали до отъезда, не получается. Но сегодня мы добрались до острова Огой, и можно поделиться впечатлениями сразу трех минувших дней.

Итак, в прошлый раз сигнал оборвался, когда мы были у Ушканьих островов. Оттуда мы двинулись в бухту Змеиную. Ее можно узнать издалека по купаленкам, которые оборудованы в месте горячих источников. Они бьют в трех-пяти метрах от кромки воды на берегу и есть под водой. Многие, прежде чем заходить в богатую серой горячую воду, предпочитают сначала поплавать в холодной байкальской. От нее в этом месте, кажется, тоже пахнет… тухлыми яйцами. А потом уже бежать в купальню, где температура воды + 45, на дне, откуда бьют богатые серой и фосфором ключи, — выше.

Продающие билеты на источники уверяют, что богатые серой источники — источник невероятной красоты и молодости, опять же для здоровья полезно. Местные жители лечат здесь радикулит и больные суставы. За один раз особого эффекта не будет, но приехать сюда и вообще не окунуться — это не про любознательных туристов, добравшихся до Байкала. Пока мы стояли у причала, слышали китайскую и немецкую речь. Все очень добродушно настроены и никто не возражает, если вдруг ванна окажется интернациональной: в каждую купель садятся минут на 10, рядом могут оказаться мужчины и женщины. Чтобы не создавать очередей, заходят по максимуму — человека 4-5.

Место тихое, очень уютное, особенно в лучах закатного солнца. В основном к нему добираются по озеру, но и по берегу есть подход — маркированная тропа из Монахово. После купания шаги босых ног не слышны, и живность в траве занимается не обращает на людей внимания: то и дело слышно шуршание в траве, стрекочут кузнечики… Источник называется Змеиным, потому что иногда рядом с ним появляются ужи, но видимо не в этот раз… Никто на встречу не выполз. А вот людей вокруг много: с тайником, в котором спрячем клад, вновь решили повременить. Капитан обещает много красивых мест впереди. Одно из них река Ледяная. До нее — ночной переход.