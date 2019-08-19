«Дом.ru Бизнес» пригласил на вебинар «Еще больше звонков? Вызов принят»

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Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает на онлайн-семинар «Еще больше звонков? Вызов принят».
Семинар будет интересен всем, кто хочет узнать:
Ведущий семинара — Сергей Новиков, руководитель продукта Облачная телефония. При участии и под руководством реализовано более 100 проектов телефонии в среднем и малом бизнесе, в ритейле, HoReCa, сфере услуг, строительства, для ТСЖ и УК.
Сергей продемонстрирует реальные бизнес-кейсы применения сервисов ОАТС и интеграции с различными CRM-системами и бизнес-приложениями, научит, как применять решение для повышения продуктивности компании, покажет самые распространенные сценарии — от бизнес-задач до реализации.
Вебинар состоится 27 августа, начало в 13:00 по московскому времени.
Участие бесплатное, регистрация обязательна.
Чтобы принять участие в вебинаре:
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