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11:24, 19 августа 2019 67

«Дом.ru Бизнес» пригласил на вебинар «Еще больше звонков? Вызов принят»

«Дом.ru Бизнес» пригласил на вебинар «Еще больше звонков? Вызов принят»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает на онлайн-семинар «Еще больше звонков? Вызов принят».

Семинар будет интересен всем, кто хочет узнать:

  • как не потерять ни одного звонка и проконтролировать, чтобы все они были отработаны?
  • какие эффективные инструменты стоит использовать сегодня, чтобы завтра получить рост продаж?
  • почему персонализированное общение побеждает в борьбе за клиента?
  • как эффективно автоматизировать продажи и управлять процессами удаленно?

Ведущий семинара — Сергей Новиков, руководитель продукта Облачная телефония. При участии и под руководством реализовано более 100 проектов телефонии в среднем и малом бизнесе, в ритейле, HoReCa, сфере услуг, строительства, для ТСЖ и УК.

Сергей продемонстрирует реальные бизнес-кейсы применения сервисов ОАТС и интеграции с различными CRM-системами и бизнес-приложениями, научит, как применять решение для повышения продуктивности компании, покажет самые распространенные сценарии — от бизнес-задач до реализации.

Вебинар состоится 27 августа, начало в 13:00 по московскому времени.

Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

  • перейдите по ссылке;
  • нажмите на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно»;
  • заполните форму;
  • за 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите участвовать.

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