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17:30, 11 января 2018 154

«Дом.ru Бизнес» предложил оптимальные пакеты телеком-решений для успешного старта и интенсивного роста

«Дом.ru Бизнес» предложил оптимальные пакеты телеком-решений для успешного старта и интенсивного роста

Телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» представил новые пакетные предложения для корпоративного рынка. Организации и предприниматели с учетом потребностей и конкретных задач своего бизнеса могут подключить один из трех пакетов: «У меня Start up!», «Хочу повышать эффективность!», «Хочу интенсивно расти!».

Каждый пакет объединяет услуги связи и облачные сервисы: доступ в интернет, облачную АТС, видеонаблюдение и организацию Wi-Fi-доступа для клиентской зоны. Предложение доступно для новых корпоративных клиентов на сайте по выгодной цене со скидкой.

Надежный интернет-доступ обеспечит постоянный обмен информацией между офисом и территориально распределенными подразделениями, торговыми точками или терминалами оплаты. Облачная АТС с многоканальным номером объединит сотрудников в единую сеть для эффективного управления входящими вызовами. Статистика входящих и исходящих звонков вместе с записью разговоров поможет проводить постоянный мониторинг интенсивности и качества работы сотрудников с клиентами, проанализировать эффективность, сделать расходы на связь более прозрачными. Видеонаблюдение позволит по-новому взглянуть на бизнес-процессы в компании и объективно подойти к оценке клиентского сервиса, быть в курсе всех дел даже удаленно. В пакете от «Дом.ru Бизнес» сервис предоставляется «под ключ»: оператор обеспечивает установку видеокамер, безопасное хранение данных в видеоархиве.

Все телеком-решения и сервисы предоставляются на базе современных сетей оператора и сопровождаются круглосуточной технической поддержкой, обеспечивающей бесперебойную работу. Пакет услуг от одного оператора снижает стоимость, а также упрощает документооборот и отчетность.

«Дом.ru Бизнес» предлагает предпринимателям надежный интернет-доступ и облачные сервисы в одном пакете, учитывая потребности современного бизнеса, ориентированного на качественный сервис и повышение эффективности.

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