«Дом.ru Бизнес» поможет предпринимателям «Легким стартом»

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Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» представил новое комплексное решение «Легкий Start». Предложение разработано специально для развития стартапов и начинающих предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса.
Пакет «Легкий Start» включает в себя доступ в интернет на скорости 10 Мбит/с и облачную телефонию на 3 рабочих места. Стоимость — 1500 руб/мес, включая НДС.
Интернет обеспечит надежный обмен информацией между офисом и территориально распределенными подразделениями, электронный документооборот с партнерами и клиентами, оплату с терминалов и онлайн-касс.
Облачная АТС объединит сотрудников в единую сеть для управления входящими и исходящими вызовами. Расписание для обработки и распределения звонков можно создать в зависимости от дня недели, времени суток, отпусков менеджеров или выезда их на личные встречи, других бизнес-задач. Статистика звонков поможет проводить постоянный мониторинг интенсивности и качества работы сотрудников с клиентами, проанализировать эффективность. Программное решение, которое расположено в «облаке» на серверах «Дом.ru Бизнес» не требует капитальных вложений в офисные АТС и затрат на техническую поддержку оборудования.
Услуги предоставляются на базе современных сетей оператора и сопровождаются круглосуточной технической поддержкой, обеспечивающей бесперебойную работу. Пакет услуг от одного оператора снижает стоимость, а также упрощает документооборот и отчетность.
Предлагая доступные цифровые решения, «Дом.ru Бизнес» стремится помочь предпринимателям. Цифровые услуги по выгодным ценам отвечают растущим потребностям корпоративных клиентов, позволяя компаниям малого и среднего бизнеса развиваться и при этом экономить бюджет на создание собственной IT-инфраструктуры.
Оставить заявку на подключение можно на сайте.
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