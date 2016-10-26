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15:17, 26 октября 2016 4 748

Банк «Авангард» запустил новое мобильное приложение «Авангард Business»

Банк «Авангард» запустил новое мобильное приложение «Авангард Business»

Мир меняется, стационарные компьютеры уступают место мощным смартфонам и планшетам. Быть успешным в бизнесе, — значит не сидеть в ожидании клиентов, а самому находиться в движении, быть на выставке, встрече, объекте.

Чем мобильность бизнеса поддерживают банки? В основном — переходом с «просто интернет-банка» на мобильные приложения. Пока они есть не у всех банков, а функционал их часто ограничен. Основные проблемы: обеспечение безопасности подписания операций в таком приложении, а также малая информативность экрана и сложность ввода информации.

Первую проблему банки решают по-разному. К сожалению, чаще всего клиент вынужден создать в «большом» интернет-банке документ, подписать его электронно-цифровой подписью, а затем уже через мобильное приложение отправить на исполнение. Банк «Авангард», прежде чем запустить свое мобильное приложение «Авангард Business», отработал новую технологию подписания документов — карту VISA Platinum с дисплеем и встроенным генератором кодов. Это премиальная платежная карта и одновременно — высоконадежное средство подписания документов. Эта технология позволяет пользователям «Авангард Business» создавать и подписывать любые документы без ограничений по сумме, типу и месту происхождения и делает мобильное приложение полностью независимым от «большого» интернет-банка.

Вторая проблема была решена банком «Авангард» детальным структурированием информации по счетам в мобильном приложении: найти и просмотреть документы в мобильной версии часто даже удобнее и быстрее, чем в интернет-банке. Причем исполненные платежи с отметкой банка, документы, поступившие в банк, реквизиты компании можно просмотреть в формате PDF, после чего переслать их партнеру через мессенджер мобильного устройства.

Особое внимание банк уделил различным фильтрам, позволяющим найти и создать новый документ по образцу

Особое внимание банк уделил различным фильтрам, позволяющим найти и создать новый документ по образцу, а также созданию шаблонов из любого документа. Кроме того, при наличии одной подписи в карточке, любой документ можно сразу подписать и отправить в банк на исполнение в один клик. А в разделе «Документы для меня» реализовано пакетное подписание документов различных типов.

Теперь даже по дороге на работу можно проверить состояние счетов, прочитать всю срочную информацию и предупреждения от банка, подготовить по образцу или по шаблону документы, разослать исполненные платежки с отметками банка контрагентам и т. п. К моменту прибытия в офис все операции с банком будут уже выполнены. И даже в выходные дни, находясь на природе, вы будете на связи с банком — сможете спокойно просмотреть и проанализировать операции за неделю, подготовить шаблоны для новых контрагентов, провести внутренние платежи, выплатить зарплату.

Если вы готовы к мобильности, понимаете, что в этом может быть одно из ваших конкурентных преимуществ, если хотите иметь под рукой настоящий, удобный и полнофункциональный мобильный банк — приглашаем воспользоваться «Авангард Business».

Подробности на сайте банка «Авангард».

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