Золотые хиты 90-х и 2000-х

Концерт «Золотые хиты». Легендарные группы 90-х и 2000-х Вас ждут сразу несколько сольных концертов по цене одного билета:

— Turbomoda — Золотой голос Евгений Холмский. Хиты: «Турболюбовь», «Школа», «Песенка», «Мама», «Позови», «Только ты» и другие;

— «Братья Грим» — хиты: «Хлопай ресницами и взлетай», «Самая любимая музыка», «Кустурица» и другие;

— Ex. «Краски» — солистка Марина Киреева. Хиты: «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «А вы не трогайте меня», «Он не знает ничего» и другие;

— «Премьер-министр» ex. солист Василий Киреев. Хиты: «Два бриллианта», «Наташка», «Две минуты», «Ай-я-яй», «Девочка с севера», «Синей иней» и другие;

Это не концерт. Это машина времени, которая отправит тебя в раннюю юность, и заставит тело двигаться несколько часов подряд.