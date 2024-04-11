След киллера

Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы наконец поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.
- Режиссёр
- Терри МакДоноу
- Актёры
- Сэмюэль Л.Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Джон Ханна, Кейт Дики, Брайан МакКарди, Николетта МакКьюэн, Саманта Коклан, Майкл Гест, Марк Холден, Бирол Таркан Йылдыз
- Премьера
-
2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Драма, Криминал