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След киллера

Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы наконец поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.

Режиссёр
Терри МакДоноу
Актёры
Сэмюэль Л.Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Джон Ханна, Кейт Дики, Брайан МакКарди, Николетта МакКьюэн, Саманта Коклан, Майкл Гест, Марк Холден, Бирол Таркан Йылдыз
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Драма, Криминал

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