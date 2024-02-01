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Охота на мужчин
20 мая в 19:00
Театр

Охота на мужчин

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать.

В спектакле есть все: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями — они имеют свойство сбываться! Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля привнесет особый шарм в постановку и сделает просмотр незабываемым.

Режиссёр
Владимир Моташнев
Актёры
Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Анжелика Каширина, Иван Стебунов, Анна Михайловская
Возраст
16+
Жанры
Комедия