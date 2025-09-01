Рязань
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Никита Мндоянц (фортепиано) и РГСО
12 октября в 17:00
Концерты

Никита Мндоянц (фортепиано) и РГСО

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Лауреат международных конкурсов Никита Мндоянц (фортепиано)

В программе:

С. Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор ор. 16Й. Гайдн. Симфония № 103 ми-бемоль мажор «С тремоло литавр» H. 1/103

Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны»

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор (1913) написан Сергеем Прокофьевым в период творческого расцвета. В этом произведении композитор подтверждает звание мастера, готового идти на смелые эксперименты. В музыке концерта, с одной стороны, раскрыт талант Прокофьева-лирика, с другой, присутствуют элементы подчеркнутой жесткости и первобытного «варварства». Во время премьеры музыка произвела сильнейшее впечатление на аудиторию. «Дикий» темперамент концерта оставил одних слушателей восхищенными, другие же были напуганы новым для того времени стилем. Некоторые критики объявили композитора «музыкальным футуристом». Через десять лет, в 1923 году, Прокофьев, потеряв рукопись партитуры, вторично оркестровал концерт, переработал его фортепианную партию и сгладил некоторые «шероховатости» первоначального варианта. Сегодня Второй концерт принадлежит к числу наиболее сложных, но в то же время наиболее глубоких и совершенных сочинений Прокофьева.

Симфония № 103 ми-бемоль мажор (1795) — предпоследняя симфония Йозефа Гайдна. Сочинение входит в цикл «лондонских» симфоний, которые были написаны Гайдном в Англии, во время двух гастрольных поездок. «Лондонские» симфонии считаются вершиной классической музыкальной мысли и творчества великого австрийского композитора.

Симфония № 103 имеет программное название «С тремоло литавр» благодаря солирующей литавре во вступлении. На премьере этот первый звук настолько поразил слушателей, что дал название всему произведению.

Возраст
6+