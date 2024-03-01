Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
12°
Срд, 17
13°
Чтв, 18
11°
ЦБ USD 93.59 0.15 16/04
ЦБ EUR 99.79 0.06 16/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
Вчера 12:52
1 049
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
21 561
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
18 884
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
22 094
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Нечто
19 апреля в 18:30
Выставки

Нечто

Свободное время

19 апреля в «Свободном времени» — открытие выставки в технике абстракция «Нечто» и мастер-класс по экспериментальной технике фроттаж от Елены Павловой.

18:30 — открытие выставки, 19:30 — мастер-класс

Елена встретит вас лично и поделится историей создания работ, тем, что ее вдохновляет. Расскажет о стиле и процессе создания работ. А еще в этот вечер уникальная возможность провести время с художником!

«Иногда кажется, что рисование и творчество это что-то сложное, и нужно уметь в точности передать пропорции и цвета. А это так сложно. Результат не радует и не приносит удовольствие…»

Поверьте. Можно начать творить, создавать искусство и при этом получать удовольствие от процесса… На мастер-классе по фроттажу.

Термин «фроттаж» переводится с французского как «натирание, протирка». Работая в этой технике, художник использует материалы разной фактуры, на них накладывается лист бумаги, который натирается цветными или простыми карандашами. В результате получается случайный и часто непредсказуемый эффект.

Елена Павлова: «Вечером в пятницу 19.04 в 19.30 после открытия моей выставки графики я проведу мастер-класс по технике фроттажа. Покажу как с ней можно работать для создания абстрактных картин. Я долго экспериментировала и нашла для себя два варианта рисования: экспрессивный рисунок, метод набора. О них я подробнее расскажу на мастер классе. А еще поговорим о современном искусстве, смыслах и современной абстракции. Все материалы предоставляются».

Кому будет точно интересно:

  • всем кто любит творчество и эксперименты;
  • художникам, которые хотят выйти за пределы академических знаний и расширить свой инструментарий новыми техниками;
  • арт-терапевтам, так как эта техника позволяет создавать абстрактные метафоричные изображения.

Возраст
16+