19 апреля в «Свободном времени» — открытие выставки в технике абстракция «Нечто» и мастер-класс по экспериментальной технике фроттаж от Елены Павловой.

18:30 — открытие выставки, 19:30 — мастер-класс

Елена встретит вас лично и поделится историей создания работ, тем, что ее вдохновляет. Расскажет о стиле и процессе создания работ. А еще в этот вечер уникальная возможность провести время с художником!

«Иногда кажется, что рисование и творчество это что-то сложное, и нужно уметь в точности передать пропорции и цвета. А это так сложно. Результат не радует и не приносит удовольствие…»

Поверьте. Можно начать творить, создавать искусство и при этом получать удовольствие от процесса… На мастер-классе по фроттажу.

Термин «фроттаж» переводится с французского как «натирание, протирка». Работая в этой технике, художник использует материалы разной фактуры, на них накладывается лист бумаги, который натирается цветными или простыми карандашами. В результате получается случайный и часто непредсказуемый эффект.

Елена Павлова: «Вечером в пятницу 19.04 в 19.30 после открытия моей выставки графики я проведу мастер-класс по технике фроттажа. Покажу как с ней можно работать для создания абстрактных картин. Я долго экспериментировала и нашла для себя два варианта рисования: экспрессивный рисунок, метод набора. О них я подробнее расскажу на мастер классе. А еще поговорим о современном искусстве, смыслах и современной абстракции. Все материалы предоставляются».

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