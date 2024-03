Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром

Для истинных поклонников легендарной группы, уникальное шоу «METALLICA S&M TRIBUTE» — посвящение культовой работе «METALLICA» с симфоническим оркестром Сан-Франциско, воссоздание того самого, знаменитого концерта METALLICA 1999 года!

«Двойная» пластинка «S&M» — запись концертного выступления «Metallica» с симфоническим оркестром Сан-Франциско. Она объединила в себе новые и лучшие песни из всех вышедших к тому моменту альбомов группы, диск немедленно получил «Грэмми» за «Лучшее инструментальное рок-исполнение», и только в США было продано больше пяти миллионов его экземпляров. Теперь ощутить магическую атмосферу, царившую во время концерта в калифорнийском «Berkeley Community Theatre», можно и на концерте «METALLICA S&M TRIBUTE».

Легендарные хиты «Nothing Else Matters», «Master of Pupets», «Enter Sandman» и другие, а также не вошедшие в первоисточник «The Unforgiven» и «Creeping Death» и «Fade to Black», прозвучат совместно с симфоническим оркестром! «Это высокопрофессиональное „фирменное“ шоу является образцом невероятного симбиоза чистой, техничной, яркой и рок-музыки, и мощи симфонического оркестра, и я был очень рад принять участие в нем, — отметил в интервью ведущий гитарист группы „U.D.O.“ Андрей Смирнов. — Уверен, что захватывающее мультимедийное шоу, сногсшибательный звук, вокал и мастерская игра классических и рок-музыкантов не оставят никого из гостей равнодушным».