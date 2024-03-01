Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
Сбт, 06
Вск, 07
14°
ЦБ USD 92.42 0.11 06/04
ЦБ EUR 100.13 0.06 06/04
Нал. USD 90.50 / 100.00 05/04 11:00
Нал. EUR 93.60 / 116.00 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
13 784
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
6 459
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
9 810
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
10 151
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Искушения Дориана Грея
19 апреля в 19:00
Театр

Искушения Дориана Грея

Рязанский дворец молодежи

«Прекрасный принц» Дориан, обожающий все прекрасное и нравящийся сам себе, восхищенный совершенством собственного портрета, не без ревности произносит: «Ах! Как печально! Я состарюсь, стану безобразным стариком, а мой портрет будет вечно молод…, если бы могло быть наоборот! Если бы портрет старел, а я навсегда оставался молодым!»…

Юный красавец Дориан Грей поддается всем греховным искушениям жизни, но на его прекрасном лице ни время, ни порок не оставляют следа. В чем его секрет и чем он заплатит за вечную молодость и красоту? Оригинальная интерпретация английской классики, сопровождающаяся бессмертными лаунж хитами.

Режиссёр
Наталья Колесникова
Актёры
Дориан Грей- Матвей Осинцев Бэзил Холлуорд- Иван Молчанов Генри Уоттон- Артём Дубров Сибилла Вэйн - Виктория Федотова Джеймс Вэйн - Игорь Сенко/Иван Левушкин
Возраст
16+
Жанры
Драмспектакль