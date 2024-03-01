Искушения Дориана Грея

«Прекрасный принц» Дориан, обожающий все прекрасное и нравящийся сам себе, восхищенный совершенством собственного портрета, не без ревности произносит: «Ах! Как печально! Я состарюсь, стану безобразным стариком, а мой портрет будет вечно молод…, если бы могло быть наоборот! Если бы портрет старел, а я навсегда оставался молодым!»…

Юный красавец Дориан Грей поддается всем греховным искушениям жизни, но на его прекрасном лице ни время, ни порок не оставляют следа. В чем его секрет и чем он заплатит за вечную молодость и красоту? Оригинальная интерпретация английской классики, сопровождающаяся бессмертными лаунж хитами.