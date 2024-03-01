Искушения Дориана Грея

«Прекрасный принц» Дориан, обожающий все прекрасное и нравящийся сам себе, восхищенный совершенством собственного портрета, не без ревности произносит: «Ах! Как печально! Я состарюсь, стану безобразным стариком, а мой портрет будет вечно молод…, если бы могло быть наоборот! Если бы портрет старел, а я навсегда оставался молодым!»…
Юный красавец Дориан Грей поддается всем греховным искушениям жизни, но на его прекрасном лице ни время, ни порок не оставляют следа. В чем его секрет и чем он заплатит за вечную молодость и красоту? Оригинальная интерпретация английской классики, сопровождающаяся бессмертными лаунж хитами.
- Режиссёр
- Наталья Колесникова
- Актёры
- Дориан Грей- Матвей Осинцев Бэзил Холлуорд- Иван Молчанов Генри Уоттон- Артём Дубров Сибилла Вэйн - Виктория Федотова Джеймс Вэйн - Игорь Сенко/Иван Левушкин
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драмспектакль