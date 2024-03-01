Игорь Сенченко. Графика

С 26 марта по 30 мая в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина будет работать выставка произведений графики архитектора Игоря Ивановича Сенченко в рамках проекта «Наследие. Забытые имена».

Талантливый и самобытный рязанский архитектор немало сделал для формирования облика Рязани. Здесь он провел наиболее плодотворный и яркий период своей творческой жизни, многие значимые архитектурные объекты города и области возведены по его проектам или при его участии.

На выставке представлено более 20 работ Игоря Ивановича фондом «Творческое достояние».