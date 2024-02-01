Эта сказочная, но очень поучительная история произошла в королевстве Флорофаунд, столицей которого является Эльфоград. Уже много лет эльфийский король Анарион с эльфийской королевой Азаэллой управляют этой страной бескорыстно, отважно и милосердно. Но все ли так чудесно в королевстве?

Однажды в провинции королевства Болотвилль появилась крохотная, прекрасная девочка по имени Дюймовочка, красота которой пленяла каждого, кто ее видел. Перед этим очаровательным созданием не устояла и несостоявшаяся певица Жаба Кватильда. Она рассмотрела в

Дюймовочке отличную пару для своего любимого сына Жабьена. Но маленьким хрупким существам — мотылькам все же удалось выручить Дюймовочку. Они перенесли ее в Роуз-парк, где познакомили с майским жуком — аристократом, к тому же великолепным летчиком Жоржем. Понятие красоты у жуков своеобразно, поэтому Дюймовочка надолго у них остаться не смогла. Что же было делать бедной девочке? Ответ на этот вопрос знала тетушка Мышь — ростовщица зерна, которая давно в дружбе с Кротшильдом — богатым владельцем банка. Какая женщина не мечтает выйти замуж за успешного мужчину? Тетушка Мышь обрекла Дюймовочку на союз с кротом и на жизнь в подземелье, куда не проникает даже лучик света. Смирившись с неизбежным замужеством, Дюймовочка простилась с пленительным солнцем, голубым небом и яркими цветами…

Неужели так и закончилась эта удивительная история о прекрасной Дюймовочке? Об этом вы сможете узнать сами в финале мюзикла «Приключения Дюймовочки»

Постановка будет интересна зрителям любого возраста. Создатели сохранили сюжет сказки Х. Андерсена, но приблизили его к нашему современному миру.

Взрослые увидят здесь, как сказочные герои демонстрируют разнообразные человеческие пороки и добродетели, а дети погрузятся в яркую, красочную сказку, наполненную добротой и любовью. Благодаря камерному залу театра каждый зритель сможет почувствовать себя участником представления и отправиться в удивительное приключение с Дюймовочкой.