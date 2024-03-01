4 апреля в 16:00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается персональная выставка московского художника-керамиста Марины Степановой-Ланской «Диалог с собой».

Марина Степанова-Ланская окончила Красноярское художественное училища имени В.И. Сурикова (отделение станковой живописи, 1977-1981) и Красноярский государственный художественный институт (кафедра керамики, 1981-1986). На протяжении более трех десятков лет работает в области керамики. В творчестве М. Степановой-Ланской превалируют такие формы, как пласт, панно, плитка, выполненные в «прикладной» технологии, но по содержанию приравненные к станковому искусству, обращенному к общечеловеческим ценностям.

В основе авторского стиля М. Степановой-Ланской лежат особые художественно-выразительные возможности живописи на керамике, складывающиеся из взаимодействия керамических красок между собой при высокой температуре, когда в создании произведения кроме автора участвует огонь и последнее слово остается за ним. Процесс этот подобен чуду: художник пишет серо-коричневатыми керамическими пигментами, а после обжига получается изысканная полихромия красок, наполненных не только цветом, но и светом. В результате керамические произведения обнаруживают не меньшую силу воздействия, чем холст и масло.

М. Степанова-Ланская много путешествует, впитывая художественные впечатления от культурных традиций других стран и народов: Испании, Греции, Франции, Италии. Но все же самым близким для нее остается древнерусское искусство (творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, Даниила Черного, Дионисия), создавшее глубокие и духовные образы, вечные и современные.

Центральное место в искусстве М. Степановой-Ланской занимает человек, характер его взаимоотношений с миром. Созданные художником образы часто находятся в состоянии уединения, созерцания и раздумья. Вечным вопросам бытия посвящены такие произведения, как «Валенсия» (2014), «Рождество» (2015), «Вера» (2017), «Советник» (2017). Особую группу составляют образы современников: композиция «Екатерина и Глеб» (2015), автопортрет «Отражение» (2018), серия «Московские лица» (2018), триптих «Мой дед Константин Филиппович» (2020), а также «Вселенная для Резо Габриадзе» (2005), в которой воплощен не физический облик, а духовное состояние яркой личности.

Марина Степанова-Ланская — состоявшийся, признанный художник. Ее произведения находятся в ведущих музеях, таких как Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Всероссийский музей декоративного искусства, Музей-заповедник «Царицыно», Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века», во многих областных художественных музеях России, а также за рубежом: в музеях, галереях и частных собраниях Великобритании, Нидерландов, Китая, Швейцарии, Швеции, Германии, Франции, Италии.

Творчество Марины Степановой-Ланской удостоено высоких наград, в том числе серебряной медали Российской академии художеств (2020) и медали ВТОО «Союз художников России» «За сохранение традиций и развитие искусства», многочисленных благодарностей Министерства культуры РФ и дипломов за участие в творческих симпозиумах, межрегиональных и международных выставках керамики, различных художественных проектах.

Выставка «Диалог с собой» — это подведение итогов творческой работы художника за последние 5 лет. Восемьдесят работ, выполненных в период расцвета профессиональной деятельности мастера, представляют собой интересный и познавательный материал для зрителя, у которого есть редкая возможность познакомиться с новыми гранями искусства керамики, отмеченными яркой авторской индивидуальностью Марии Степановой-Ланской.