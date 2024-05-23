Астрал. Шепот мертвых

Старшеклассники с особым цинизмом измываются в школе над новичком Алексом. Единственное спасение он видит в подружке Мэгги, такой же новенькой, как и он. В один «прекрасный» день Алекса принуждают принять участие в таинственном спиритическом сеансе, который, идет не по плану. Вскоре участники начинают погибать один за другим. Жуткие подробности происшествий держат в страхе всю школу, и только Алекс и Мэгги могут остановить потревоженных призраков.
- Режиссёр
- Ави Сурьяди
- Актёры
- Аманда Роулс, Ангга Юнанда, Теуку Рызки, Арья Васко, Наоми Паулинда, Юник Присцилла, Верди Солейман
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2024-05-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Фильм ужасов, Драма