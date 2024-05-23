Астрал. Шепот мертвых

Старшеклассники с особым цинизмом измываются в школе над новичком Алексом. Единственное спасение он видит в подружке Мэгги, такой же новенькой, как и он. В один «прекрасный» день Алекса принуждают принять участие в таинственном спиритическом сеансе, который, идет не по плану. Вскоре участники начинают погибать один за другим. Жуткие подробности происшествий держат в страхе всю школу, и только Алекс и Мэгги могут остановить потревоженных призраков.