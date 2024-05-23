Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
20°
Срд, 10
18°
Чтв, 11
21°
ЦБ USD 92.75 0.17 10/04
ЦБ EUR 100.75 0.53 10/04
Нал. USD 93.60 / 94.80 09/04 18:30
Нал. EUR 102.00 / 95.10 09/04 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
17 558
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
9 057
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
12 407
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
12 650
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Астрал. Шепот мертвых
Кино

Астрал. Шепот мертвых

Старшеклассники с особым цинизмом измываются в школе над новичком Алексом. Единственное спасение он видит в подружке Мэгги, такой же новенькой, как и он. В один «прекрасный» день Алекса принуждают принять участие в таинственном спиритическом сеансе, который, идет не по плану. Вскоре участники начинают погибать один за другим. Жуткие подробности происшествий держат в страхе всю школу, и только Алекс и Мэгги могут остановить потревоженных призраков.

Режиссёр
Ави Сурьяди
Актёры
Аманда Роулс, Ангга Юнанда, Теуку Рызки, Арья Васко, Наоми Паулинда, Юник Присцилла, Верди Солейман
Продолж.
91 мин.
Премьера
2024-05-23 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов, Драма

Еще в кино

Кино
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
Кино
Позывной «Пассажир»
Кино
Дюна: часть вторая
Кино
Материнский инстинкт
Кино
Ненормальный
Кино
Театр в кино: Женитьба Фигаро
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 167. Фокус-покус
Кино
Золото Умальты
Кино
Домовой
Кино
Формула популярности
Кино
Театр в кино: Корсар
Кино
Артур, ты король